Il Barcellona è per Insigne uno dei pochi club per il quale avrebbe “tradito”!

A questo punto solo un imprevisto può scombinare i piani di Rino Gattuso. L’assenza eventuale di Insigne davvero potrebbe mandare all’aria il progetto tattico che l’allenatore azzurro ha pronto per il Camp Nou. Attenzione, non è che Ringhio sia uno che si disperi per queste cosucce, anzi: lui è il tipo che si esalta quando gli eventi lo costringono a improvvisare, a rincorrere un’ispirazione del momento, a inventarsi una variazione. Ma all’idea di fare a meno di Lorenzo, eventualmente, comincerà a pensarci su nel pomeriggio, nel caso le cose si mettessero storte tutto d’un colpo. In ogni caso, pian piano che il test della verità si avvicina, un po’ di ansia monta.

Ma la volontà di Insigne avrà la meglio su tutti: non fosse la gara con il Barcellona, ecco non ci sarebbero motivi per spingere per il suo recupero lampo. Ma lui per primo vuole questa sfida. Contro una squadra dove avrebbe avuto tanta voglia di giocare, se solo ne avesse avuto la possibilità. Uno dei pochi club per cui avrebbe lasciato il Napoli nel passato. Fonte: Il Mattino