Euro avversario Napoli – Buone notizie dall’infermeria per Setien

Domani alle ore 21,00 il Barcellona giocherà il return-match di Champions League contro il Napoli, ma per Quique Setien ci sono buone notizie per l’attacco. Ieri ha ricevuto ieri una buona notizia dall’infermeria, il recupero dell’attaccante Dembele, oggi probabilmente riceverà l’o.k. definitivo dai medici per essere convocato. Difficilmente l’ex Dortmund, giocherà contro gli azzurri, visto i tanti mesi di infortunio, ma è comunque abile e arruolato. Domani i catalani non si accontenteranno del passaggio del turno, ma vorranno anche giocare un match tosto, positivo, anche agli occhi della critica e sarà 4-3-3 con Griezmann, Messi e Suarez.

Fonte: Andrea De Pauli CdS