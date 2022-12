ESCLUSIVA – M. Calemme (calciomercato.it): “Fabian Ruiz? Per motivi economici il Barcellona non ha affondato il colpo”

Domani sera alle ore 21,00, presso lo stadio “Camp Nou”, si giocherà il return-match di Champions League tra il Barcellona e il Napoli. Sarà una sfida davvero incerta, dove fare pronostici, non sarà semplice, anche se gli spagnoli partono dall’1-1 dell’andata. Di questo, ma anche di mercato ilnapolionline.com ne ha parlato con il collega di calciomercato.it e il corrispondente dall’Italia di As Mirko Calemme.

In vista della sfida di domani contro il Napoli Quique Setien con quale modulo si presenterà a tuo avviso? “I primi giorni aveva provato il 3-5-2, ma poi con il passare degli allenamenti si è passati al 4-3-3. Modulo spregiudicato con Griezmann, Messi e Suarez, per fare la partita contro gli azzurri”.

Se fosse stato 3-5-2, avremmo visto all’opera Riqui Puig a centrocampo. Che tipo di calciatore si tratta? “Stiamo parlando di un giovane centrocampista classe ’99 che viene dalla cantera. E’ un calciatore davvero di prospettiva, dal grande avvenire. Avrebbe giocato come hai detto tu nel 3-5-2, però alla fine partirà dalla panchina”.

Della rosa del Napoli, in attesa di conoscere le condizioni di Insigne, c’è un calciatore azzurro che terranno d’occhio in maniera particolare? “Secondo me il Barcellona ha il massimo rispetto di tutti gli elementi della rosa del Napoli. Mertens anche per il gol fatto all’andata, lo stesso Insigne, gli spagnoli Callejon e Fabian Ruiz, Zielinski per i suoi strappi. La squadra di Gattuso è rispettata al punto giusto, perciò sono diversi i calciatori da tenere in considerazione”.

Al Barcellona piace da sempre Fabian Ruiz. Si è parlato di 30 milioni rifiutati dal Napoli. Anche a te risulta? “Non è un mistero che il Barcellona ha da sempre in Fabian Ruiz un obiettivo di mercato, ma ti posso dire che per quest’estate resterà in maglia azzurra. Anche prima del Covid-19, il club di Bartomeu non ha fatto offerte, vista la situazione economica. A fine estate il club di De Laurentiis molto probabilmente prolungherà il contratto all’ex del Betis Siviglia e poi potrebbe andare via tra un anno”.

Nei mesi scorsi si era parlato di Cucurella del Getafe, ex obiettivo del Napoli. Dopo l’ottima partita contro l’Inter, credi che avrà molto mercato l’esterno offensivo? “Come tu ben saprai su questo calciatore, ci fu la secca smentita da parte del Napoli, attraverso il twitter, smentendo possibilità di trattativa. Cucurella si è dimostrato un giocatore molto forte ed ha diversi estimatori. Non escludo che possa andare via dal Getafe, vista anche l’ottima prestazione contro l’Inter, ma in generale della sua stagione che è stata molto positiva”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

