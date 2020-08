Dossena:”Una settimana in più di riposo sarebbe stata utile”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto l’ex calciatore Andrea Dossena:

“L’acciacco di Insigne dimostra che il riposo può giovare alle squadre impegnate in Europa. Avendo giocato tante partite in così breve tempo con questo caldo, una settimana in più di riposo sarebbe stata utile alle squadre italiane e poi si tratta di una gara secca per cui il Napoli dovrà giocarsela. Vincere al Campo Nou sarebbe un’impresa perché il Barcellona è sempre la squadra più accreditata per vincere la Champions, al di là dei problemi che può vivere.

Farei giocare Mario Rui perché è un terzino puro ed è vero che magari concede qualcosa a livello strutturale rispetto ad Hysaj, ma al Barcellona il Napoli dovrà pure fare male”.