Continua il pressing del City per Koulibaly, Adl vuole sempre 90

Il Napoli e Koulibaly, una storia che rischia di chiudersi quest’estate, dopo 7 anni di azzurro, visto che prosegue il pressing del Manchester City. Non è un mistero che il tecnico Pep Guardiola, abbia chiesto informazioni sul gigante senegalese di 1,90, nonostante l’arrivo di Ake non si mollerà la pista dell’ex Genk. Al momento però non si arrivati quanto chiede Aurelio De Laurentiis 90 milioni, visto che si è arrivati a 70. Il suo agente Ramadani ha incontrato il presidente del club partenopei a Capri, per parlare delle possibili offerte, oltre che del rinnovo di Maksimovic, sempre più vicino al sì definitivo. Il futuro di K2, una montagna da scalare, ma AdL per il momento non cederà tanto facilmente.

Fonte: Fabio Mandarini CdS