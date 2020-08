CHAMPIONS LEAGUE – Juventus-Lione, formazioni ufficiali. Higuain al posto di Dybala

Questa sera all’Allianz Stadium, fischio d’inizio alle ore 21,00, la Juventus affronterà il Lione, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono ribaltare l’1-0 subito in Francia. Dybala recupera ma va in panchina, mentre per gli ospiti Depay sarà il pericolo numero 1 per i ragazzi di Sarri.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi. Allenatore: Rudi Garcia

La Redazione