Il Calcio resta il principale movimento sportivo italiano: I numeri

Fatturato a 3,8 miliardi, ma crescono le perdite. Il calcio tiene: giocano in 4,6 milioni



MILANO – I numeri contenuti nella decima edizione di ReportCalcio confermano che il pallone rimane il principale movimento sportivo italiano: 4,6 milioni di praticanti, quasi 1,4 milioni di tesserati, 12.127 società per un totale di 64.827 squadre, 568.573 partite ufficiali disputate, in pratica una ogni 55 secondi. Cifre che si riferiscono alla stagione 2018-19, quella pre Covid. Tra 12 mesi, purtroppo, saranno diverse. Sviluppato dalla Figc, il rapporto annuale sottolinea che il fatturato aggregato ha raggiunto i 3,854 miliardi di euro, in crescita dell’8,5% grazie all’incremento dei ricavi commerciali (+19,7%) e dei diritti media (+11,8%), mentre le plusvalenze sono diminuite del 3,1%.

L’incremento ancora superiore del costo del lavoro e degli ammortamenti ha però comportato un peggioramento sia delle perdite, passate dai 215 milioni del 2017-18 ai 395 del 2018-19 (+83,9%), sia dell’indebitamento, che ha raggiunto i 4,6 miliardi di euro. Altro dato record è quello della contribuzione fiscale e previdenziale aggregata del calcio professionistico che ha raggiunto nel 2017 gli 1,3 miliardi di euro con un +7,4% rispetto al 2016 e un +47% rispetto al 2006. Ciò ha permesso di distribuire al sistema sportivo italiano 60 milioni di euro in più nel 2019 e addirittura 95 nel 2020. L’impatto socio-economico del calcio è di 3,1 miliardi, +3% rispetto al 2017-18.



Già detto del numero dei tesserati (per la precisione sono 1.362.695): i calciatori sono 1.062.792, i dirigenti 237.338, i tecnici 31.031 e gli arbitri 31.534. Il 20,4% dei giovani italiani di età compresa tra i 5 e i 16 anni è tesserato per la Figc, mentre sono 839.888 i calciatori Under 20. I tesserati nati all’estero sono 64.504 (+45,6% rispetto al 2009-10), mentre i convocati per le Nazionali che hanno origini straniere sono il 9%. Continua a crescere il calcio femminile: negli ultimi 10 anni le giocatrici tesserate sono aumentate del 46,6% (da 18.854 a 27.644). Fonte: CdS