Bagni: “Barça-Napoli? Non vedo una favorita, manca Busquets”

Salvatore Bagni, ex calciatore dell’Inter e del Napoli di Maradona, è stato ospite del 17esimo appuntamento con #SportLabLive, trasmissione web in onda su sport-lab.it.

Salve sig. Bagni. Crede nell’impresa del Napoli contro il Barcellona?

“Assolutamente sì. Il Barcellona è una squadra di blasone, ma al momento il Napoli si ritrova a questo appuntamento molto bene dal punto di vista fisico, tecnico e tattico con la cura Gattuso. Se la giocheranno alla pari, non vedo una favorita. Certamente loro hanno grandissime qualità, ma i blaugrana post lockdown non sono travolgenti, lasciano molti spazi, fanno fatica a creare e hanno qualche giocatore fuori condizione. Rispetto all’andata, però, hanno recuperato Suarez…”.

Qual è il punto debole dei blaugrana?

“Il Barcellona ha sempre giocato un calcio offensivo, ma gli anni passano per tutti; Busquets sarà squalificato e la sua assenza sarà determinante, perché è quello che fa filtro. Ho visto diverse gare dei blaugrana e ho notato che hanno sempre concesso tanto agli avversari, lasciandogli campo e spazio. Se così fosse anche col Napoli…”.

Un pensiero su Gattuso.

“Sono contento per Rino. Ci ha messo pochissimo per far capire alla squadra come stare in campo e ad avere la stima della squadra. Le chiacchiere stanno a zero: il Napoli sta bene e si è visto anche nella crescita tecnico-tattica e di mentalità nell’affrontare in vario modo le diverse partite”.

Capitolo Juventus: riuscirà ad accedere ai quarti?

“Me lo auguro per il calcio italiano e per la Juventus. Il Lione è una squadra insidiosa, lo si è visto anche contro il PSG: hanno giocatori veloci e rapidi che danno fastidio. I bianconeri hanno avuto alti e bassi dopo il lockdown, ci vorrà qualcosa in più per andare avanti in questa Champions League”. Fonte: Sport-Lab.it