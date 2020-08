Bagni: “Osimhen? E’ fantastico, mi piace da morire”

Salvatore Bagni, ex calciatore dell’Inter e del Napoli di Maradona, è stato ospite del 17esimo appuntamento con #SportLabLive, trasmissione web in onda su sport-lab.it.

Che ne pensa di Osimhen?

“Ho visto tante volte dal vivo Osimhen: è fantastico, mi piace da morire. Gattuso voleva uno che aiutasse la squadra, che segnasse e il nigeriano ha tutte queste caratteristiche unite ad una straordinaria rapidità: Osimehn non è un giocatore di prospettiva, ma è uno già pronto per far bene al Napoli”.

Ha le carte per far meglio di Mertens?

“Dura far meglio di Mertens, penso che nessuno per molto tempo possa far meglio di lui sia sul campo che fuori”.

Allan andrebbe ceduto?

“Non è più il giocatore che conoscevamo, ha avuto un calo e ha giocato meno. Fino all’interessamento del PSG è stato un giocatore fondamentale per il Napoli, sicuramente cambierà aria”. Fonte: Sport-Lab.it