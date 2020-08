Aria d’addio: Callejon regala ai compagni la sua maglia

I saluti e poi l’addio. Tutto è cominciato con le lacrime per la Coppa Italia, per continuare con Napoli/Lazio. Domani sera potrebbe esserci il “gran finale”. Grande, ma triste. E’ questa l’aria che si respira nello spogliatoio azzurro. Mista alla concentrazione. La squadra di Gattuso tra poso più di 24 ore affronterà il Barcellona al Camp Nou, dove tenerà l’impresa di portare per la prima volta nella storia il Napoli ai quarti Champions, battendo una delle squadre più forti d’Europa. Potrebbe quindi essere l’ultima partita di Callejon con la maglia azzurra. L’ex Real, dopo aver salutato lo stadio di Fuorigrotta, casa sua per 7 anni, saluterà i compagni di squadra. Secondo quanto racconta Il Corriere del Mezzogiorno, il giocatore ha regalato una sua maglia con dedica a tutti i suoi colleghi.