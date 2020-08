Il Napoli ha ripreso in mattinata gli allenamenti in vista della sfida contro il Barcellona, per il return-match degli ottavi di Champions, fischio d’inizio alle ore 21,00. Si è iniziato con il riscaldamento tecnico e attivazione con il pallone. A seguire allenamento a campo ridotto, Insigne ha svolto lavoro a parte in palestra e in parte si è allenato con la squadra.

Fonte: sscnapoli.it