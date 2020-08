Sirigu-Meret: si pensa davvero ad uno scambio tra “estremi”

In casa Napoli, la porta ed i suoi rispettivi pali possono definirsi condivisi. Meret ed Ospina se li contendono da tempo. Ma a quanto pare potrebbero esserci ulteriori cambiamenti. Stando a quanto afferma l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci starebbero pensando Napoli e Torino. Ad uno scambio. Che potrebbe anche definirsi clamoroso…I granata, con l’arrivo di Vagnati come ds e Giampaolo come nuovo allenatore, vorrebbero cambiare faccia, di conseguenza anche molti giocatori cambieranno aria. Uno di questi potrebbe essere il portiere Sirigu. A tal proposito, l’interesse del Napoli per lui non è nuovo, da qui l’idea di scambio di prestiti con Meret che a Torino potrebbe ripartire nel modo migliore, nonostante due annate molto positive in azzurro. L’idea è nata, conclude Di Marzio, ed ora si faranno tutte le valutazioni del caso.