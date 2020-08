Petrazzuolo: “Il Barcellona sta sottovalutando il Napoli che se la giocherà”

A Radio Marte, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, giornalista, ecco le sue parole: “Ho l’impressione che il Barcellona stia sottovalutando il Napoli. Io sono convinto invece che il Napoli può dire la sua, se la giocherà. Gattuso sta provando un po’ tutti per capire anche le condizioni fisiche del gruppo, ma gli undici titolari credo li abbia in testa già da un pò. Maksimovic ad esempio lo vedo in vantaggio su Manolas accanto a Koulibaly. In porta immagino ci sarà Ospina e pure a centrocampo le scelte sembrano fatte con Demme, Fabian e Zielinski. In attacco invece tutto dipenderà dal tridente, ma Callejon-Mertens-Insigne sarebbe fantastico”