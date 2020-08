La “calamita” di palloni Rrahamani ieri era in Costiera Amalfitana

Da quando il Napoli lo ha acquistato a Gennaio, il suo nome non si è quasi mai sentito, nonostante il suo rendimento all’Hellas Verona. Si parla di Rrahamani che nell’arco del campionato ha recuperato in tutto 441 palloni, una vera “calamita”. Senza contare anche le sue incursioni offensive, come contro l’Inter e l’Atalanta. Un giocatore che ha colpito per la sua duttilità tattica, Gattuso e il d.s. Giuntoli. Ovviamente il mercato ha portato in dote la trattativa Osimhen, però certamente il kosovaro sarà l’arma in più per il gioco degli azzurri. Ieri Rrahamani era in Costiera Amalafitana, in pieno relax, ma non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura, già da Castel di Sangro, lì lo conosceranno ancora di più.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport