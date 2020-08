In vista del Barcellona, ecco il programma del Napoli di Gattuso

Il Napoli in questi giorni si sta preparando al meglio in vista del return-match di Champions League contro il Barcellona, valevole per gli ottavi di finale. Anche quest’oggi la squadra si allenerà a Castel Volturno, si valuterà ovviamente le condizioni di Insigne. Questa sera tutti in ritiro all’Hotel Britanniquw, per tenere alta la concentrazione. Domani mattina allenamento di rifinitura al San Paolo, poi partenza per Barcellona, dove si vivrà in una sorta di bolla, ovvero isolati, visto la pandemia. Alle ore 18,30 Gattuso e un calciatore dei partenopei parlerà in conferenza stampa accompagnati dal capo delegazione Guido Baldari. Tutto in un clima non certo di serenità, ma dalla Spagna rassicurano che è tutto sotto controllo, anzi Bartomeu del Barcellona non condivide il pessimismo di De Laurentiis.

Fulvio Padulano CdS