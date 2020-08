Il Napoli costretto a segnare con o senza il suo capitano

Gattuso fa fatica a credere a un 3-5-2 di Setien per controllare una partita dove al Barcellona può andar bene anche di non far gol. Basterà non subirli. Anche lì ieri si sono preoccupati per le condizioni di Lorenzo Insigne, perché è evidente che un conto è un Napoli con lui, un conto un Napoli senza il suo capitano. Setien conosce bene le mosse azzurre e si prepara a fronteggiare Mertens falso nove. Anche il Barça vivrà la vigilia in una specie di bolla: isolati nella propria ciutat sportiva fino alla gara. Unici autorizzati a incrociare i calciatori i ragazzi della cantera. Perché nonostante i timori e la situazione preoccupante legata al coronavirus, resta la vecchia abitudine di schierare i baby negli allenamenti. Ieri infatti si sono aggregati Iñaki Peña, Mingueza, Reis, Orellana, Monchu e Konrad.

Fonte: Il Mattino.