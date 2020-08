Il Barça recupera i pezzi per la sfida di Champions

Pian piano che ci si avvicina alla partita dove il Barcellona ha tutto il peso del favore dei pronostici, Setien sembra rimettere a posto i suoi tasselli. Oltre a Ousmane Dembélé, ieri si è rivisto in allenamento anche Ronald Araujo che ha completato per intero la sessione con il resto della squadra. Quique Setien, dunque, continua a recuperare le truppe. Dopo che Griezmann e Lenglet sono ormai sicuri al cento per cento di essere della partita. Ora bisognerà capire se dall’inizio oppure no. In nessuno dei due casi, il Barça pensa di forzare i tempi: d’altronde, il mondo del Barcellona pensa anche alla final eight di Lisbona. Insomma, l’unico calciatore della prima squadra che rimane in infermeria è Samuel Umtiti.

Fonte: Il Mattino.