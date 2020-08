Giuntoli: “Messi è un calciatore straordinario, speriamo sia distratto”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Tg 3 in vista del match di sabato contro il Barcellona di Leo Messi. «Speriamo sia distratto», ha detto con una battuta il dirigente azzurro. «Ma non pensiamo agli altri. Speriamo che sabato non sia in grande serata, ma Messi è un calciatore straordinario».

Il club azzurro ha già chiuso il primo e importante colpo di mercato con Osimhen. «Nel calcio non esistono garanzie, ma c’è stata sensibilità da parte nostra nel prendere un ragazzo che non paghi lo scotto del campionato italiano», ha aggiunto Giuntoli. «Egemonia Juventus? Nel prossimo decennio sarà diverso, le milanesi stanno venendo fuori, a Roma arriverà forse un investitore straniero, c’è il progetto Atalanta, la Lazio è una realtà e il Napoli sarà sempre il Napoli. Ci sarà grande competitività». Fonte: Il Mattino