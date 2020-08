Gabriel all’ Everton, più che uno spiraglio per la permanenza di KK

Il Napoli, da molto tempo, aveva individuato in Gabriel Magalhaes, l’erede di Koulibaly. Oggi, sul Corriere dello Sport si legge che il difensore è, invece, in viaggio verso la Premier, dove, ad attenderlo, ci sarebbe l’Everton di mister Ancelotti. Oltre a poter dire che un obiettivo azzurro è praticamente sfumato, questa notizia potrebbe far pensare che l’addio del difensore senegalese, pilastro delle difesa azzurra, non sia poi così scontato. All’ ormai ex Lille, il club azzurro sarebbe potuto arrivare solo attraverso la partenza del suo centrale…D’altra parte, il Napoli, per cederlo aspetta l’offerta “indecente” ed il calciatore, pur non illudendo nessuno, ha sempre detto che resterebbe con piacere…