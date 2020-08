Dopo il Barcellona nuovo contatto con il Sassuolo per Boga

Il Napoli ha ormai come obiettivo dichiarato quello di Jeremie Boga del Sassuolo, elemento che darebbe brio alla manovra azzurra di Gattuso. Con il laterale offensivo francese c’è un accordo di massima, distanza sull’ingaggio di un milione, ma è stata superata la concorrenza di Atalanta e Dortmund. C’è da superare come sempre il club neroverde, 25 milioni e Younes ancora non bastano per convincere Carnevali. C’è oltre il fratello di Boga, anche l’intermediario Paolo Busardò, per cercare di trovare un’intesa tra i club, ma dopo il Barcellona nuovo meeting per trovare l’intesa.

Fonte: Marco Giordano Il Mattino