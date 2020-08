Domani mattina Insigne conoscerà il suo destino al San Paolo

Ieri a Castel Volturno, Insigne ha rivisto lo strumento che a lui gli è molto caro, ovvero il pallone, ma si è diviso tra campo e palestra, sentendo ancora a tratti il dolore che lo segue dal finale di match contro la Lazio. Anche oggi farà terapie ed esami strumentali, per conoscere le condizioni. Domani è la giornata clou per il capitano e tutto il Napoli, ovvero allenamento al San Paolo. Tutti i tifosi saranno in ansia per le condizioni del ragazzo di Frattamaggiore. Ci fu un precedente che non è positivo, ad inizio anno contro la Juventus giocò con il dolore e uscì dal campo dopo il primo tempo. Ci si augura che possa essere diverso e che giochi sabato contro il Barcellona per il return-match di Champions. Appuntamento domani al San Paolo, stadio dei sogni di Insigne ma anche di verdetti.

Fabio Mandarini CdS