De Maggio: “Barça? Gattuso ci crede, su Insigne mi sbilancio…”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Io mi sbilancio, il capitano del Napoli sta migliorando giorno dopo giorno, sarà regolarmente con la squadra a Barcellona! Lo dico qualche giorno prima, ma non c’è alcun dubbio sulla presenza del Magnifico in terra iberica. Insigne sta facendo delle terapie specifiche proprio per essere coi compagni in Spagna”.

Ha aggiunto: “Vi do buone notizie da Castel Volturno, da quello che mi arriva il capitano ha svolto allenamento in parte con la squadra, domani con molta probabilità svolgerà tutta la rifinitura con i compagni di squadra sul prato del San Paolo, prima di partire con la squadra per la super sfida di sabato prossimo contro i blaugrana allo stadio Camp Nou. C’è un’attesa frenetica in città, il tecnico calabrese del Napoli ci crede, crede nell’impresa della sua squadra nello storico stadio della compagine blaugrana”.