Dalla Spagna – “SPORT”- Setien: “Non voglio ipotizzare il risultato”

Il tecnico aveva provato un 3-5-2, se Griezman non recupera potrà schierare un 4-3-3. Il tecnico spera di eliminare il Napoli per riconquistare la stima del gruppo. Sabato io tecnico del Barcellona si gioca la panchina, eliminando il Napoli, sarebbe ancora in sella, diversamente sarà ai saluti. Alla fine il dubbio è l’ex dell’Atletico Madrid, ma alla fine dovrebbe scendere in campo e comporre il tridente con Messi e Suarez.

Fonte; Sport