Importante acquisto per la neo promossa Pomigliano femminile in serie B. Dopo Schioppo e Parnoffi, arriva per l’attacco la sostituta della partente Faby Vecchione. Arriva la punta di esperienza Romina Pinna, per potersela giocare al meglio in cadetteria.

Fonte: foto Nicolò Meneghetti