PSG: Infortunio al polpaccio per Verratti, potrebbe saltare la Dea

PARIGI (Francia) – Già privo di Kurzawa infortunato e con Mbappé quasi certamente out per l’ormai noto problema alla caviglia, il Paris Saint-Germain si ritrova a dover fare a meno anche di Marco Verratti nel match di Champions League contro l’Atalanta del 12 agosto. Il centrocampista abruzzese si è infortunato al polpaccio, scontrandosi con un compagno, nell’allenamento di ieri. Dal Psg non filtra ottimismo: ancora non è nota l’entità dell’infortunio, ma Verratti quasi certamente dovrà saltare la sfida contro i ragazzi di Gasperini, in programma tra una settimana a Lisbona. Fonte: CdS