UFFICIALE – Aladino Valoti nuovo d.s. del Napoli Primavera

Dopo l’amaro verdetto della retrocessione nel campionato Primavera 2, confermato anche dal Consiglio Federale, il Napoli Under 19 non sta con le mani in mano ed ha già trovato il nuovo d.s. per la prossima stagione. Ecco il comunicato ufficiale del twitter del club azzurro. “La Sscn comunica che Aladino Valoti assume il ruolo di Direttore Sportivo della squadra Primavera. Valoti lavorerà a stretto contatto con Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli”.

Fonte: twitter sscnapoli