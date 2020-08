Sky/Calcio femminile si rinnova. La piattaforma continuerà ad essere la casa del calcio femminile

Anche nella stagione 2020/21. Grazie a un accordo con la Figc, Sky Sport trasmetterà due partite per ciascun turno di Serie A TimVision, tra cui quella della domenica alle 12.30, per un totale di 44 partite di Campionato.

A queste si aggiungono le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana, per 50 match su Sky Sport e anche in streaming su NOW TV.

Non solo i live delle partite, ma ogni settimana anche approfondimenti dedicati, news in tempo reale su Sky Sport 24 e contenuti inediti sul sito di skysport.it e i profili social di Sky Sport, con Sky Go per seguire le gare in mobilità e gli appuntamenti on demand.Si legge su Ansa.

“E’ con soddisfazione che rinnoviamo il nostro impegno nel calcio femminile. In questi ultimi anni, abbiamo contribuito ad aiutarne la crescita, seguendo la Serie A e i Mondiali 2019 in Francia con la passione, la professionalità e l’energia che contraddistinguono tutto il racconto dello sport di Sky – commenta Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport – E in un momento di ripartenza del Paese e dello sport, ancora una volta siamo pronti a fare la nostra parte e ad accompagnare queste fantastiche ragazze in una nuova stagione”.