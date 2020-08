Serie B – Play-Off – Cittadella-Frosinone: Ciano porta i ciociari in semifinale

Cittadella-Frosinone 2-3 Diaw (C) rig. 5′ 45’+1′, Salvi (F) 45’+4′, Dionisi (F) 51′, Ciano (F) 121′

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Perticone (Frare 46′), Adorni, Benedetti, Vita (Iori 76′), Branca, Proia, D’Urso (Panico 76′), Rosafio (De Marchi 81′), Diaw (Camigliano 118′). A disposizione: Maniero, Frare, Rizzo, Camigliano, Mora, Gargiulo, Bussaglia, Iori, Luppi, Panico, De Marchi, Stanco. Allenatore: Venturato.

FROSINONE (3-5-2): Bardi, Krajnc, Ariaudo, Brighenti (Beghetto 87′), Salvi (Zampano 108′), Rodhen, Maiello (Ardemagni 108′), Haas, Paganini (Ciano 87′), Novakovich, Dionisi (Szyminski 123′). A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Szyminski, Zampano, Beghetto, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Ardemagni, Ciano, Citro. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Branca (C) 37′, Brighenti (F) 50′, Frare (C) 53′, Benedetti (C) 75′, Haas (F) 79′, Paleari (C) 108′, Dionisi (F) 116′.

Note: recupero p.t. 4′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Passano appena 4 minuti e l’arbitro Sozza assegna un rigore al Citta che lo specialista Diaw trasforma spiazzando Bardi, col passare dei minuti i ciociari provano a reagire al 29′ con Novakovich che serve alla perfezione Rodhen al centro dell’area ma il giocatore ospite si divora il pareggio. Passano 4 minuti e D’Urso supera due avversari e calcia col mancino ma Bardi in volo respinge in corner, al 41′ Salvi entra in area e calcia dal vertice ma Paleari respinge con i pugni. Nel recupero squadre scatenate col raddoppio del Cittadella col destro al volo di Diaw dopo un contropiede ma il Frosinone accorcia le distanze col destro vincente Salvi così i primi 45 minuti si chiudono 2-1 per i veneti.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio ospite col bellissimo destro a giro di Dionisi sul lato sinistro dell’area, al 60′ Paganini crossa per Dionisi che al volo cerca la odppietta ma la sfera esce id pochissimo dopo una deviazione. Al 68′ Branca calcia da fuori col sinistro ma la sfera centra il palo, all’80’ Benedetti calcia direttamente su punizione sfiorando il palo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal vittoria così si va ai tempi supplementari.

Supplementari. Al 94′ Iori all’altezza del dischetto calcia a botta sicura ma la sfera esce di pochissimo dopo una leggera deviazione, passano 4 minuti e Novakovich ci prova con un destro a giro sul quale Paleari si dimostra provvidenziale così il primo tempo supplementare termina in parità. Nel secondo tempo supplementare i ritmi calano con entrambe le squadre che non riescono a rendersi pericolose, all’ultimo respiro però Ciano firma il 3-2 ciociaro con un meraviglioso sinistro al volo che porta il Frosinone in semifinale.

A cura di Emilio Quintieri