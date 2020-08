Scontro tra ex Napoli: Cannavaro batte anche Donadoni

Pronostico rispettato nel derby cantonese e fra allenatori italiani Fabio Cannavaro (unico a punteggio pieno) e Roberto Donadoni nella terza giornata della Super League Cinese 2020. Era molto atteso questo confronto, dopo la partenza sontuosa del Guangzhou Evergrande del tecnico napoletano, che aveva vinto le prime due gare ed era reduce da un successo per 5-0 nel derby di Guangzhou. Proprio lo Shenzhen di Donadoni era arrivato alla sfida con il Guangzhou dopo aver conquistato tre punti nella grande partenza con il 3-0 rifilato all’R&F Guangzhou, anche se poi gli uomini di Donadoni erano stati sconfitti dallo Shanghai Shenhua. Alla gara di ieri ha impresso subito un gran ritmo la squadra di Cannavaro. Dopo 38 minuti il Guangzhou era già avanti per 2 a 0, grazie alle reti di Wei Shihao e Zhang Linpeng. A inizio ripresa la reazione dello Shenzhen, della cui campagna acquisti Donadoni si era detto entusiasta a inizio stagione, si è manifestata con l’1-2 segnato dal 27enne attaccante nigeriano John Mary. Nei minuti finali è stato Paulinho (ex Barcellona ed ex Tottenham), 32enne esperto centrocampista brasiliano del Guangzhou, a chiudere la partita con la rete del 3-1 finale. Nell’altra gara di ieri, successo per 2-1 dello Jiangsu (degli ex interiti Miranda ed Eder, a segno su rigore) sul Dalian Pro di Hamsik. Fonte: CdS