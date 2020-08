Il giornalista Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter, ha analizzato la situazione rinnovi in casa Napoli: “Tutto ok per i rinnovi di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui con il Napoli. Il nazionale italiano allunga fino al 2025 con opzione per il 2026 a €2,8M annui. Per il portoghese prolungamento fino al 2025 con nuovo ingaggio da €2,5M netti a stagione“.