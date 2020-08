Saccone: “Insigne contro il Barcellona? Se c’è una lesione è un rischio”

A Radio Marte, è intervenuto Corrado Saccone, preparatore atletico, ecco le sue parole: “Insigne in campo contro il Barcellona? Se c’è una lesione come è stato detto, è sempre un rischio. Partite come Barcellona-Napoli vanno giocate al 200% e quando hai un problemino, non riesci ad essere mentalmente rilassato. Insigne è uno di quelli che può fare la differenza per cui tutti speriamo di averlo in campo, ma una lesione è difficile da recuperare in pochi giorni, se poi si tratta di infiammazione il discorso cambia”.