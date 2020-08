Ravezzani: “Barcellona-Napoli? Se ce l’ha fatta la Roma…”

Fabio Ravezzani (direttore TeleLombardia) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Capisco il tifo contro, ma non riesco a viverlo. Farei il tifo per Napoli, Atalanta, così come vorrei che qualcuno battesse questa egemonia juventina. Atalanta-Napoli in finale sarebbe un sogno per il calcio italiano, ma la speranza è l’ultima a morire. Abbiamo visto che i valori del campionato sono stati ribaltati post Covid, il Milan ha fatto benissimo, la Grecia ha vinto un Europeo senza nessuno. Spadafora? Denuncio la mia incompetenza sostanziale, non mi sono mai interessato alla politica dello sport. Parlo da cittadino e dico solo che durante la pandemia mi sarei aspettato che il Ministro dello Sport ed il presidente del CONI facessero un discorso molto semplice dicendo di far di tutto per portare avanti lo sport con le dovute garanzie. Di fronte a quella che doveva essere una posizione ovvia, scontata, ho visto solo atteggiamenti politici. Ho visto il Ministro dello Sport dire una cosa, per poi smentirsi, per poi mettere dei like a chi non voleva far ripartire il calcio. Il campionato è ripreso ed è giunto alla conclusione malgrado Spadafora e Malagò. Ho visto una foto imbarazzante, fastidiosa iconograficamente di Malagò che parlava nell’orecchio di Spadafora. Adesso queste tiritere tra i due mi danno la nausea. Barcellona-Napoli? Se ce l’ha fatta la Roma due anni fa, non vedo perché il Napoli non può fare l’impresa”.