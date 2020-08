La zona Champions l’ha persa Ancelotti nel girone d’andata

IL CLIMA

Non dovete credergli quando prova a non dare alibi alla sua squadra per certi cali di rendimento nel post lockdown: sa bene che peso hanno le motivazioni nella testa e pure nelle gambe. E quindi sa bene che 23 punti in 12 partite sono un score di tutto rispetto per una formazione che ha conquistato la Coppa Italia e con il trofeo l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League (11esima qualificazione europea consecutiva, un record in Italia) e che dopo il ko di Bergamo aveva visto sparire le chance di una clamorosa rimonta in Champions League. Ora, per intenderci, pure se il Napoli dalla ripresa del campionato in poi le avesse vinte tutte (proprio tutte) avrebbe finito a quota 75 punti. A pari punti con l’Atalanta. Ma in caso di volata, difficilmente Gasperini avrebbe fatto qualche passo falso. Insomma, la zona Champions è stata persa da Ancelotti a inizio stagione, e Gattuso ha solo ridato l’anima al Napoli. Fonte: Il Mattino