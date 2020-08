Malumori e probemi interni nel Barcellona, colpe alla società

I principali problemi dei blaugrana sono interni e derivano da una serie di scelte difficili della dirigenza, che ad inizio stagione ha lasciato partire il giovane attaccante Carles Perez per la Roma e adesso ha rotto con il centrocampista Arthur, neo acquisto della Juve, nonché da alcuni infortuni di lungo corso, tra i quali spicca quello del difensore Samuel Umiti. La preparazione del Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions sarà dunque condizionata dalla mancanza di un rodaggio vero e proprio. I calciatori hanno goduto di pochi giorni di vacanza nei quali hanno provato a rilassarsi prima di tuffarsi nuovamente negli allenamenti. La variabile impazzita nell’ambiente blaugrana è però quella relativa alla poca armonia tra squadra e staff, il cui rapporto non è dei migliori come dimostrato da vari screzi venuti alla luce tra giocatori importanti come Messi e Suarez con Eder Sarabia: i modi diretti e aggressivi del vice di Setien non sono piaciuti ai leader dello spogliatoio del Camp Nou. Tuttavia, per provare a raddrizzare una stagione piuttosto opaca e senza alcun titolo conquistato, è stata istituita una sorta di tregua tra calciatori e tecnico. Si proverà quindi a lasciare da parte i rancori e i malumori personali per qualificarsi alla Final Eight di Champions League in programma nella prossima settimana a Lisbona. Fonte: Il Mattino.