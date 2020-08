Lozano potrebbe dire addio, nel caso si puntano due esterni

L’edizione odierna di Tuttosport parla del futuro di Hirving Lozano in maglia azzurra. Il messicano era arrivato la scorsa estate per 42 milioni dal Psv, ma ha deluso le attese e potrebbe dunque già salutare il Napoli. L’Everton dell’ex mister Ancelotti è interessato al calciatore, se dovesse presentare un’offerta adeguata gli azzurri potrebbero cederlo. In quel caso il Napoli dovrebbe cercare due nomi per le fasce d’attacco, il primo nome sulla lista è Jeremie Boga, poi, Under della Roma e Rashica del Werder Brema.