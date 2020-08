La formazione per il Camp Nou. Gattuso ha le idee chiare in vista del Barcellona

In attesa di conoscere le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, al suo posto è pronto Elmas, calciatore in grado di dare equilibrio, come accadde a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia, il resto le scelte sono fatte. Manolas sarà lui ad affiancare Koulibaly, mentre davanti alla difesa Demme avrebbe vinto il ballottaggio su Lobotka, con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati. In attacco infine Mertens e Callejon, nell’attesa di conoscere il destino del capitano.

Fonte: Fabio Mandarini CdS