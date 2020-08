Il Barça interessato a Fabian, lo spagnolo arma in più per gli azzurri

Contro la Lazio ha messo a segno il suo terzo gol in campionato, una parabola delle sue dal limite dell’area, un tiro imprendibile, un colpo che potrebbe risultare decisivo anche per la supersfida contro il Barcellona. Fabian Ruiz piace al club azulgrana che lo tiene d’occhio da tempo ma per il Napoli è incedibile, un investimento importante per il club azzurro, un centrocampista sul quale fa molto affidamento Gattuso per il futuro. Al Camp Nou potrà essere l’uomo in più, quello che potrà fare la differenza in un confronto attesissimo con i centrocampisti catalani: sabato sera dovranno correre gli azzurri e dovrà correre velocemente il pallone, importantissima, quindi, sarà proprio la qualità tecnica di elementi come Fabian Ruiz che negli ultimi due anni ha avuto una grande crescita arrivando fino alla nazionale spagnola. E contro il Barcellona sarà per lui una partita piena di significati, ancora di più rispetto al match di andata che si giocò al San Paolo: Fabian Ruiz sarà tra i protagonisti della sfida a distanza con grandi campioni come Rakitic e De Jong (squalificati Vidal e Busquets). Un esame importante anche per verificare il livello ulteriore della sua crescita, il centrocampista spagnolo al Camp Nou vuole lasciare il segno e provare a fare la differenza.

Fonte: Il Mattino.