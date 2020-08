(Grafico) – Il Cds schiera la formazione del Barcellona. Setien cambia idea sul modulo

Il tecnico del Barcellona in un primo momento aveva pensato di schierare il 3-5-2 contro il Napoli, il return-match di Champions League, ma poi ha cambiato idea. Dal primo minuto sarà 4-3-3, con Messi, Suarez e Griezmann per cercare subito di mettere il match in discesa. Per il resto Rakitic e Sergi Roberto al posto degli squalificati Busquets e Vidal. In difesa Lenglet al fianco di Piquè con Semedo e Jordi Alba ai lati.

Fonte: Andrea De Pauli Corriere dello Sport