Gattuso e il Napoli sorridono. Insigne sarà convocato a Barcellona

In pochi giorni l’umore di Gattuso è cambiato sull’infortunio di Lorenzo Insigne. Nel corso del match contro la Lazio era preoccupato visto le lacrime del capitano, ma da ieri era più sereno, visto che il ragazzo sente meno dolore facendo le terapie. I prossimi giorni proverà a calciare il pallone per capire le sue reali condizioni in vista della Champions League. Una cosa è certa, a Barcellona sarà convocato, poi nel corso della rifinitura verrà presa una decisione se impiegarlo o meno dal primo minuto contro Messi e company. La missione non è impossibile, però è chiaro che il tempo non gioca a favore e domani si saprà se potrà giocare il match dell’anno. Sembra di ripercorrere il percorso di Fabian Ruiz a Liverpool quando poi scese in campo, che possa essere di buon auspicio per Lorenzo?

Fonte: Fabio Mandarini CdS