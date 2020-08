Europa League – M.United in scioltezza, show Copenhagen e Shakthar

Torna in campo l’Europa League con gli Ottavi di Finale. Vince il Manchester United, che dopo il 5-0 dell’andata, batte ancora il Lask Linz nel ritorno per 2-1 e conquista la qualificazione. I Red Devils affronteranno ai Quarti di finale il Copenhagen, che ribalta l’1-0 subito all’andata, battendo 3-0 l’Istanbul Basaksheir. Tutto facile infine per lo Shakthar Donetsk, che travolge 3-0 il Wolfsburg, bissando il successo dell’andata per 2-1, e stacca il pass qualificazione