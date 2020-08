Europa League – Inter missione compiuta: 2-0 al Getafe, è ai Quarti

Missione compiuta per l’Inter. A Gelsenkirchen i neroazzurri battono 2-0 il Getafe negli Ottavi di finale di Europa League e accedono ai Quarti di finale. La squadra di Conte passa in vantaggio con Lukaku al 33′ min, trema quando gli spagnoli sbagliano il calcio di rigore con Molina ma poi chiude i conti con Eriksen al 83′ min. Ora l’Inter attende di scoprire chi sarà il suo avversario ai Quarti tra Rangers Glasgow e Bayer Leverkusen (and. 3-1 per i tedeschi)