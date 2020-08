Dott. De Nicola: “Con o senza infiltrazione, Insigne vorrà esserci”

Alfonso De Nicola, ex responsabile staff sanitario del Napoli, è intervenuto in collegamento video a “TeleCapri Onda Azzurra”, trasmissione in onda su Telecapri (canale 19) per parlare dell’infortunio di Insigne: “Ovviamente non conosco nel dettaglio la situazione ma quando si parla di lesione organica quale essa sia, in linea teorica, si sta fermi per tre settimane per recuperare. Ma non sarà il caso di Insigne, sia perché magari la lesione non è eccessiva e soprattutto per il carattere di Lorenzo. Conoscendolo ci terrà da morire a recuperare e a giocare a Barcellona. Farà di tutto per esserci, di certo giocherebbe anche sul dolore pur di non mancare. Sarà sicuramente decisivo il test di venerdì nella rifinitura o nei giorni precedenti. Il dolore inficia la prestazione? Beh è chiaro che il problema all’adduttore può condizionare nel calciare e nel correre, ma Lorenzo ha muscoli e adduttori forti, risolverebbe anche questi inconvenienti. Infiltrazioni? Possono essere utili, dipende dalla specificità del problema: in questi casi in genere può essere iniettato un antinfiammatorio, un cortisonico o l’acido ianuronico, o anche quest’ultimo a integrazione dei primi due. Lo staff medico del Napoli saprà certamente cosa fare. Io mi auguro che Insigne giochi, con lui le possibilità che il Napoli passi il turno salgono al 70%. In ogni caso sono ottimista”