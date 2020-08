Cristiano Giuntoli: “Messi? Mi auguro che sia distratto dalle voci sull’Inter”

Nel corso del Tg3 della Campania è stato intervistato il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli sul momento della squadra e su altre tematiche. “Lo scudetto? Nei prossimi 10 anni sono certo che ci sarà più competizione e prevedo molta incertezza al vertice. Oltre la Juventus, c’è già il rientro delle milanesi, le romane con i loro investimenti. Non va scartata l’Atalanta e poi noi saremo noi stessi. Su Osimhen dico che nel calcio non ci sono certezze, questo è certo, ma c’è la nostra sensibilità nel non fargli pagare lo scotto del nostro campionato. Messi? Spero che sia distratto dalle voci sull’Inter (ride n.d.r.). Lui è un calciatore straordinario e ovviamente dovremo augurarci che non sia in una serata delle sue”.

