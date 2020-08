CORONAVIRUS – A Barcellona calano i contagi ma non i deceduti

A Barcellona sono giorni difficili, non tanto dal punto di vista sportivo, ma sulla questione del Coronavirus, che certamente non è semplice da risolvere. C’è una buona ma anche una cattiva notizia. Quella positiva è che sono diminuiti i contagi, casi positivi, sono nelle ultime 24 ore 622 rispetto agli oltre mille, quindi la metà. Purtroppo i decessi sono 30, ancora un numero considerevole, perciò il C.t.s. raccomanda ai cittadini di restare in casa e di rispettare le regole. Per quanto riguarda la sfida di Champions League, si giocherà al Camp Nou, nonostante le raccomandazioni di De Laurentiis, deciso all’unanimità dal C.t.s. in Spagna e dall’Uefa.

Fonte: Andrea De Pauli Corriere dello Sport