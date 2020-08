Corbo: “Barcellona-Napoli? A marzo era proibitiva, ora si può provare”

A Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “Barcellona-Napoli? Giocarla a marzo era proibitiva. Oggi invece, per ciò che accade a Barcellona all’interno dello spogliatoio resta una partita difficilissima, che vede il Napoli non favorito, ma che si può portare a casa.

Se Insigne è al 100% il posto è suo e non si discute, se invece deve essere un calciatore al 60%, preferirei vedere un altro azzurro al suo posto. Se non dovesse farcela, credo possa far bene Elmas in quella posizione, con Zielinski in mediana.

Boccio Allan per come si è comportato, per la sua troppa modesta partecipazione alle sorti del Napoli. Dopo la rivolta del 5 novembre, aveva tanti motivi per riscattarsi, ma se Gattuso rivede in Allan il giocatore che tutta Napoli aspetta, ben venga la sua presenza”.