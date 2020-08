Conosciamo meglio il DS del Napoli Primavera Aladino Valoti

Aladino Valoti nato ad Alzano lombardo il 9 gennaio 1966) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Il fratello Paolo era un ciclista professionista, mentre suo figlio Mattia è anch’egli un calciatore.

Ritiratosi dall’attività agonistica, è diventato il direttore sportivo dell’AlbinoLeffe. Il 6 luglio 2016, dopo 12 anni, lascia l’incarico e il 5 gennaio successivo diventa direttore sportivo del Cosenza Calcio. L’8 giugno 2017 si dimette per motivi personali.

Si legge su Wikipedia che il 29 giugno 2017 firma un triennale con il Südtirol

Il 28 febbraio 2018 approda al Palermo, squadra in cui ha militato da calciatore nella stagione 2001-2002, in Serie B come nuovo Direttore Sportivo, andando a sostituire Fabio Lupo. Il 9 luglio viene sollevato dall’incarico contestualmente al ritorno nella società rosanero di Rino Foschi. Ora inizierà questo nuovo percorso come d.s. del Napoli Primavera dove collaborerà con il responsabile del vivaio azzurro Gianluca Grava.

La Redazione