Napoli: Tre spagnoli vivranno l’avventura a Barcellona

Uno, Callejon, darà l’addio a fine stagione, e proverà a regalare un’altra gioia a Barcellona contro la squadra rivale ai tempi della Liga quando giocava con il Real Madrid. L’altro, Fabian Ruiz, cercherà di scrivere una pagina della storia azzurra contro il club che ha mostrato interesse nei suoi confronti. Ma che il Napoli considera incedibile. E l’altro Llorente (l’attaccante è da inizio stagione nella lista Champions), si sta allenando a Castel Volturno, farà parte del gruppo in partenza per Barcellona e sabato sera potrebbe diventare l’alternativa come centravanti a Mertens.

E tornare magari anche in campo per qualche minuto nel finale di partita dopo non essere mai stato impiegato da Ringhio in questa ripresa dopo il lock down (finito fuori gioco per problemi fisici). Milik, che non ha rinnovato il contratto con il Napoli andrà via a fine stagione, nelle ultime partite in cui ha giocato è stato tono. Gattuso sottolineò la sua prova non brillante con l’Inter e contro la Lazio è rimasto in panchina e a questo punto potrebbe scivolare più dietro anche rispetto a Llorente per le scelte della sfida al Camp Nou. Tre spagnoli, quindi, vivranno l’avventura il Barcellona, l’attesissimo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fonte: Il Mattino