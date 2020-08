Callejon dopo 7 anni dice addio. In terra iberica per sognare i quarti

Callejon chiude dopo sette anni di Napoli, andrà via a scadenza di contratto e valuterà quella che potrà essere per lui la soluzione più interessante. Contro la Lazio fu già una serata piena di emozioni anche se al San Paolo non c’erano tifosi: giocò con la fascia di capitano, poi baciò il terreno di gioco al momento in cui lasciò il campo sostituito da Lozano e per l’ennesima volta ha avuto manifestazioni di grande affetto da parte di Gattuso e dei compagni di squadra. Ora vivrà ancora più emozioni a Barcellona, al Camp Nou, dove giocò con il Real Madrid, in una partita che al Napoli potrebbe regalare il traguardo storico dei quarti di finale, l’ingresso tra le prime otto squadre più forti in Champions League. Una presenza fondamentale per l’equilibrio che riesce a dare alla squadra, ancora di più in partite del genere contro avversari fortissimi e dal potenziale offensivo decisamente pericoloso. Decisivo più che mai sarà il suo apporto sulla fascia sia in fase di spinta che per le coperture difensive: Josè ha mostrato grande attaccamento e straordinaria professionalità in tutto il suo percorso a Napoli.

Fonte: Il Mattino.