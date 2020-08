CALCIO FEMMINILE – In B ripescate Brescia e Grifo Perugia

Giornata di verdetti per quanto riguarda il Consiglio Federale, non solo per la prossima serie A e la B, ma anche per il calcio femminile. La prossima stagione del campionato cadetto sono state ripescate il Brescia e il Grifo Perugia, dove affronteranno tra le altre le neo promosse Pomigliano, Vicenza e Pontendera, oltre le retrocesse Orobica e Tavagnacco.

Fonte: tuttocalciofemminile.com