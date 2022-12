CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta (all. Fiorentina): “Squadra forte, un mix di giovani ed elementi di esperienza”

La Fiorentina di mister Cincotta si sta preparando nel ritiro di Montecatini, in vista della prossima stagione che inizierà il 22 Agosto. Domani si conoscerà il calendario della massima serie e il tecnico della compagine viola ne ha parlato attraverso i canali telematici. “La passata stagione si è conclusa come uno sportivo non vorrebbe mai. È stata interrotta per la tragedia che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo. Sono state prese delle decisioni e ora bisogna sforzarsi di guardare avanti e lasciarsi alle spalle quello che è successo. È stato triste non tornare più in campo ma ancora più triste assistere a tutto quello che sappiamo. Ripartiamo con una voglia incredibile dopo mesi senza calcio. Ma è anche un’esperienza incredibile perché dobbiamo ricondizionare un gruppo che è fermo da mesi. Non c’è letteratura che ci dica come fare perché non è mai accaduto, non c’è un esperto che abbia già vissuto questa situazione. Per questo è una sfida incredibile e incredibilmente difficile. Stiamo facendo un grande lavoro di equipe: dopo tanti mesi l’obiettivo principale è la tutela della salute delle ragazze. È importante ascoltare le ragazze e non sottostimare anche i minimi problemi che possano avvertire, l’esposizione agli infortuni è più alta. Stiamo cercando di fare un lavoro graduale, calmo, eliminando molte doppie sedute, per far sì che dopo tanti mesi la condizione possa tornare in maniera naturale, senza troppe forzature. Credo che la società abbia costruito una rosa interessante, molto competitiva, con un grande mix di tradizione e innovazione. Sono arrivate atlete che hanno grande esperienza nazionale e internazionale, ma anche diverse giovani italiane molto interessanti, quindi investimenti per il futuro. Questo mix può generare un’alchimia positiva, che già si vede da queste prime sessioni di lavoro. Sono convinto di avere un gruppo di ragazze dotato di entusiasmo che ci sta trascinando anche nell’affrontare le difficoltà fisiche che si sono presentate al ritorno agli allenamenti. La società sta guardando con attenzione al futuro della squadra femminile e del suo settore giovanile. È per questo che si sono molto impegnati a portare a Firenze giovani interessanti che si sono aggregate alla prima squadra e che si sono distinte anche nelle nazionali giovanili. Così come sta continuando il percorso di crescita delle ragazze che da anni sono con noi e che adesso proveranno ad affermarsi nei diversi prestiti e torneranno ancora più arricchite in futuro“.

Fonte: fiorentina.it